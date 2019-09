Winnipeg met en vente l’ancien hôtel de ville de Saint-Boniface

Les deux édifices sont des édifices historiques, alors ils sont protégés, peu importe le propriétaire, indique le conseiller de Saint-Boniface dans un courriel à Radio-Canada. Je suis confiant que le service public dans son évaluation mettra une grande priorité pour le bénéfice communautaire. S’il y a une recommandation du service public, celle-ci serait considérée par le comité d'urbanisme et de propriété , explique-t-il.

Mathieu Allard affirme que l'ancien édifice des pompiers est historique et est vacant depuis des années.

Il ajoute que le bâtiment n’est pas en bon état et que chaque année qui passe sans propriétaire ajoute à son mauvais état.

J'espère que ce processus nous présentera des options favorables afin de sauver cet édifice, et ainsi d'avoir un bénéfice pour la communauté.

Le conseiller ne donne par ailleurs pas plus de détails quant à la vente de l’ancien hôtel de ville.

L’édifice du 219, boulevard Provencher, abrite les locaux de la Maison des artistes visuels francophones et est entouré du Jardin de sculptures. On y trouve aussi les bureaux de Tourisme Riel et du World Trade Centre Winnipeg.