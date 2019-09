Le Campus Saint-Jean lance l'institut IMELDA pour faire rayonner l’Ouest canadien

Vendredi, le Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta a dévoilé ses grandes orientations pour l'année en cours et celle à venir. Parmi elles, la création de l'Institut Marcelle et Louis Desrochers pour le Patrimoine et les recherches transdisciplinaires en francophonie (IMELDA). Une initiative qui a pour objectif d'offrir une plus grande visibilité aux communautés de l'Ouest canadien.