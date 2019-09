La proposition de bannir les armes d’assaut est saluée avec réserves

Les libéraux ont annoncé vendredi leur volonté d’interdire toutes les armes d’assaut de style militaire et de collaborer avec les provinces et les territoires pour donner aux municipalités la capacité de restreindre ou d’interdire les armes de poing.

Je suis ravi de voir des politiciens, qui assument un rôle de leader, parler d'un contrôle efficace des armes à feu , s’est réjoui Jerry Pinksen, un rescapé de la fusillade de Danforth en juillet 2018, et dont la partenaire Danielle Kane est restée paralysée après avoir été blessée par balle.

Quand il est sorti du restaurant, Jerry Pinksen est tombé nez à nez avec le tireur qui a ouvert le feu sur lui et sa compagne.

S'il avait eu un fusil d'assaut ce jour-là, la vitesse des munitions l'aurait tuée instantanément, et je l'aurais regardée périr devant moi, rapporte Jerry Pinksen qui se dit presque soulagé que le tireur ait eu une arme de poing ce jour-là.

Sachant que ces lois sur les armes à feu enlèveraient ces armes conçues pour la destruction massive, pour tuer, ça me permettrait de me sentir plus en sécurité et ce qui est arrivé à Danielle ne pourrait plus arriver à personne.

Jerry Pinksen, rescapé de la fusillade de Danforth en juillet 2018