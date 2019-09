Dunrobin toujours en reconstruction, un an après la tornade

Sur le sentier Porcupine, les tas de terre et la machinerie lourde abondent alors que les gens sont à pied d’œuvre pour reconstruire les maisons endommagées ou détruites par la tornade.

La famille d’Emily Glossop est maintenant dans son quatrième logement temporaire depuis le passage de la tornade. Leur nouvelle maison est toujours en chantier, et trouver une habitation accessible pour le mari d’Emily, l’ancien athlète paralympique Todd Nicholson, est un défi de taille.

Ils espéraient avoir pu emménager dans leur nouveau foyer un an plus tard, mais Mme Glossop s’est rapidement rendu compte que ces attentes étaient irréalistes.

Nous sommes très chanceux. Nous avons une fondation, des murs et un toit [...], mais de l’autre côté de la rue, il y a des endroits où les travaux n’ont même pas commencé , a-t-elle relaté.

Emily Glossop a encore les larmes aux yeux lorsqu’elle se remémore la nuit de la tornade, alors qu’elle tentait de prendre refuge au milieu des fils électriques exposés et les arbres abattus par le vent.

Emily Glossop espérait être dans sa nouvelle maison, un an après la tornade, mais elle est toujours dans un logement temporaire.

Je ne me souviens pas d’avoir vu la destruction autour de moi , a-t-elle noté. Je ne voyais que les visages des gens, de mes voisins, de mes amis.

Certaines personnes de la communauté ont fait preuve de grande générosité durant la dernière année, a relaté Mme Glossop.

On dit depuis le début que la plupart de nos larmes sont des larmes de gratitudes, et je dirais que c’est toujours le cas, même 365 jours plus tard.

Emily Glossop, sinistrée de la tornade à Dunrobin