Wildlife Haven pourra soigner plus d'animaux dans son nouveau campus

Le public pourra y voir les « ambassadeurs » du Musée : les hiboux, faucons et autres oiseaux et animaux qui permettent de transmettre des notions de préservation de la nature et de protection des animaux sauvages.

Avec son nouveau campus, le Centre pourra s’engager dans des activités d’éducation, recevoir des écoles, des familles, des organismes divers.

Cela s’ajoute à son activité principale : le traitement et la réadaptation d’animaux sauvages blessés, qui sont ensuite relâchés dans la nature.

Avec ses 18 acres et un grand bâtiment moderne, le centre, qui existe depuis 35 ans, pourra désormais accueillir et traiter plus d’animaux, et faire un meilleur travail en matière d’éducation et de préservation de l’environnement et des écosystèmes.