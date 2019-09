Élections fédérales : les priorités des candidats d'Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia

Qui sont les candidats en lice dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia et quelles sont leurs priorités? Portrait des enjeux et des priorités mises de l’avant par les aspirants députés, au tiers de la campagne électorale fédérale.

La pénurie de main-d'œuvre semble vouloir s'imposer comme thématique principale de la course dans Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia, une circonscription qui chevauche les régions administratives de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

Les enjeux environnementaux et l'attractivité de la région sont aussi au cœur de la course qui oppose sept candidats.

Parti libéral du Canada : Rémi Massé

Le député sortant Rémi Massé, résident de Métis-sur-Mer, considère qu’un deuxième mandat lui permettrait de donner un véritable élan à la région.

On fait du rattrapage depuis quatre ans, soutient le candidat libéral de 49 ans, en raison des conservateurs qui avaient abandonné la région et ses infrastructures. Maintenant, Ottawa s’intéresse à la région. C’est le temps de développer pour le bien de la population.

Les priorités de Rémi Massé Consolider les entreprises

Sort des aînés

Environnement

Attractivité des milieux

Rémi Massé veut consolider les commerces et les industries fragilisés par la pénurie de main-d’œuvre.

Tout le monde me parle des difficultés de recrutement. Il faut travailler absolument là-dessus. Rémi Massé, député sortant et candidat libéral

M. Massé mise sur l’innovation et la robotisation pour aider à contrer la pénurie de main-d’œuvre, en ajoutant que des entreprises régionales détiennent le savoir nécessaire pour passer à l’action.

Le député sortant et candidat du Parti libéral du Canada, Rémi Massé Photo : Radio-Canada

Quant à la difficulté du gouvernement Trudeau d’atteindre les cibles fixées par l’Accord de Paris pour contrer les changements climatiques, Rémi Massé estime que son parti a tout de même mis en place plusieurs initiatives intéressantes.

Bloc québécois : Kristina Michaud

À 26 ans, Kristina Michaud défend les couleurs du Bloc québécois. La résidente d’Amqui qui a agi comme conseillère politique pour le Parti québécois fait du développement régional son principal cheval de bataille.

Quand je parle de développement régional, explique Mme Michaud, je parle de création d’emplois, de transition énergétique, de couverture cellulaire... Ça englobe beaucoup de choses.

Les priorités de Kristina Michaud Développement régional

Création d’emplois

Lutte contre la crise climatique

Amélioration des services aux citoyens

Kristina Michaud souhaite devenir la première femme élue dans la circonscription fédérale d'Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia. Photo : Radio-Canada / Catherine Poisson

Questionnée à savoir si l’enjeu de la souveraineté était toujours au cœur des préoccupations des électeurs, Kristina Michaud répond ainsi : Je sens qu’il y a quelque chose qui se passe sur le terrain. Il ne faut pas oublier que les gens de la circonscription sont représentés par le Parti québécois à Québec.

La candidate bloquiste soutient d’ailleurs que la souveraineté permettrait d’accélérer la lutte aux changements climatiques. Selon elle, il s’agit d’un argument de taille pour rallier les jeunes au Bloc québécois.

Si le Québec veut tirer son épingle du jeu et devenir un État vert, le projet souverainiste devient intéressant. Kristina Michaud, candidate du Bloc québécois

En restant au sein du Canada, soutient Kristina Michaud, un État pétrolier, je n’ai pas l’impression qu’on peut exporter nos énergies vertes, faire une transition énergétique et lutter contre les changements climatiques.

Nouveau Parti démocratique : Rémi-Jocelyn Côté

À 40 ans, Rémi-Jocelyn Côté fait ses premiers pas en politique fédérale. Le conseiller municipal de Sainte-Luce, vendeur automobile et propriétaire d’une école de boxe se présente comme un porte-voix pour la population.

Rémi-Jocelyn Côté représente le NPD dans la circonscription Avignon—La Mitis—Matane—Matapédia. Photo : Gracieuseté de Rémi-Jocelyn Côté, photo d'Iften Redjah

Vous allez peut-être rire, mais mon cheval de bataille, c’est écouter les gens. Rémi-Jocelyn Côté, candidat du Nouveau Parti démocratique

Ce que je veux, explique M. Côté, c’est monter à Ottawa avec leurs préoccupations et redescendre avec des solutions.

Les priorités de Rémi-Jocelyn Côté Pénurie de main-d’œuvre Couverture du réseau cellulaire Érosion des berges Sort des vétérans

Il faut séduire les gens avec notre région, soutient M. Côté en précisant que plusieurs électeurs déplorent le manque d’emplois bien rémunérés. On est capable de faire bouger davantage notre région.

L’amélioration de la couverture cellulaire fait aussi partie des priorités du candidat néo-démocrate. Il faut qu’on règle le problème une fois pour toutes! , lance M. Côté.

Ce dernier croit que la création d’un organisme gouvernemental indépendant pour développer l'infrastructure dans les régions mal desservies, initiative proposée par le député néo-démocrate sortant Guy Caron, serait une solution.

En tant qu’ex-militaire, Rémi-Jocelyn Côté se dit aussi préoccupé par le sort des anciens combattants qui reçoivent, selon lui, peu de soutien d’Ottawa.

Parti conservateur du Canada : Natasha Tremblay

Le Parti conservateur est représenté par Natasha Tremblay, une étudiante en droit de 21 ans qui réside à Québec.

La candidate assure avoir une vraie volonté de servir et compte faire beaucoup de travail sur le terrain pour écouter les préoccupations de la population.

Natasha Tremblay est la candidate du Parti conservateur du Canada dans la circonscription d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia. Photo : Parti conservateur du Canada

Nathasha Tremblay se dit très sensible à la question démographique, notamment parce que la population vieillissante et l’exode des jeunes contribuent à la pénurie de main-d’œuvre.

Il faut vraiment mettre des initiatives en place pour aider les petites et moyennes entreprises. Natasha Tremblay, candidate conservatrice

Il faut essayer d'augmenter l'attractivité de la région, affirme Mme Tremblay, pour être sûr que non seulement que les jeunes veulent rester, mais aussi que les gens veulent venir s'installer en région.

Les priorités de Natasha Tremblay Pénurie de main-d’œuvre

Enjeux démographiques

Aide aux entreprises

Technologies vertes

Mme Tremblay affirme que les régions ont besoin d’une plus grande voix à Ottawa et que le Parti conservateur est un meilleur véhicule pour la faire entendre. Le Parti libéral est surtout fort dans des grandes villes comme Montréal, Toronto et Vancouver , affirme-t-elle.

Du côté de l’environnement, Natasha Tremblay mise sur les technologies vertes pour contrer les changements climatiques et considère que la taxe carbone est un fardeau fiscal inadéquat.

Les candidats James Morrison du Parti vert, Ross Carnahan du Parti populaire et Mathieu Castonguay du Parti Rhinocéros sont aussi dans la course dans Avignon-La Mitis-Matane-Matapédia.