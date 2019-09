La communauté de Petit-Matane inaugure le nouveau gymnase de l’école Saint-Victor

La centaine d’élèves de l’école Saint-Victor utilisent le nouveau gymnase depuis l’automne dernier. La cérémonie d’inauguration de vendredi marque donc la toute dernière étape dans ce dossier.

C’est ni plus ni moins que la concrétisation d’un grand rêve, souligne le commissaire scolaire et parent d’élève, Pierre-Luc Morin. C’est une journée que je n’aurais manqué pour rien au monde.

Environ 130 personnes ont assisté à l’événement, incluant les élèves, le personnel de l’école, des parents, des représentants de la commission scolaire et des élus.

Des demandes pour la construction d’un gymnase à l’école Saint-Victor avaient été formulées il y a plus de dix ans, mais c’est en 2012 que la population de Petit-Matane commence à insister davantage.

À partir de cette année-là, les élèves doivent se rendre à l’ancienne école secondaire Marie-Guyart, à une dizaine de kilomètres de l’école Saint-Victor. Le sous-sol de l’église voisine, qui était utilisé auparavant, n’est plus accessible en raison du mauvais état du bâtiment.

Les enfants doivent alors prendre l’autobus pour aller faire du sport. Maud Comtois, dont les trois enfants fréquentent l’école primaire de Petit-Matane, se souvient de cette époque.

Malgré les demandes répétées des parents et de la communauté, le gouvernement du Québec a refusé de financer la construction d’un nouveau gymnase pendant plusieurs années, parce que la distance entre les deux bâtiments respectait les normes en vigueur.

En 2015, alors qu’Yves Bolduc était ministre de l’Éducation, la population croyait être près du but, raconte la directrice générale de la commission scolaire des Monts-et-Marées, Marthe Émond. M. Bolduc était venu nous visiter et surprise générale : le soir même, avec des parents, il nous avait dit : “Vous allez avoir votre gymnase”, se souvient-elle. Malheureusement, M. Bolduc n’a pas gardé le ministère de l’Éducation.

C'était donc retour à la case départ. Malgré les embûches, abandonner n’a toutefois jamais été une option, selon Pierre-Luc Morin.

Il y a plusieurs fois où on s’est fait dire non, mais on ne l’acceptait pas. On reprenait la balle au bond. On la lançait plus fort, on la lançait plus haut, et on est ici aujourd’hui.

Pierre-Luc Morin, commissaire scolaire et parent