La police de Toronto recherche le suspect de deux agressions sexuelles à la plage Cherry

La première agression aurait été commise le 1er septembre, alors qu’une femme dit avoir été agressée par un homme inconnu.

La seconde agression aurait été commise le 15 septembre, alors qu’une femme marchait le long de la piste Martin Goodman tôt en matinée.

La police décrit le suspect comme un homme entre 25 et 30 ans, de constitution trapue avec un visage rond et des yeux bruns. Il était rasé de près et portait un chandail à capuchon gris et des pantalons d’entraînement noirs.

Toute personne détenant de l’information à ce sujet est tenue de contacter les policiers.