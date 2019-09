Témiscouata-sur-le-Lac aura son motel industriel

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet, souligne que ce sont les entreprises Optimach, Flexlite et Transports Gilles Bossé & fils qui occuperont les différents locaux. Selon lui, la création de ce motel industriel permettra aux entreprises de concentrer leur énergie sur le développement de leurs produits au cours des prochaines années.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac, Gaétan Ouellet Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

Nous préférons qu'ils investissent sur le développement de leurs produits plutôt que sur la construction de locaux. Gaétan Ouellet, maire de Témiscouata-sur-le-Lac

Copropriétaire des entreprises Flexlite et Optimach qui auront accès à ce nouveau motel industriel, Francis Pelletier admet que les locaux actuels ne conviennent plus. Et selon l'homme d'affaires, il n'y avait pas d'édifice suffisamment grand pour accueillir la production d'Optimach.

Sans la construction du motel, nous aurions dû penser à déménager une partie de notre production dans une autre ville. Francis Pelletier, copropriétaire des entreprises Flexlite et Optimach

Les deux entreprises embauchent une vingtaine d'employés et si les prévisions se confirment, une dizaine d'emplois pourraient s'ajouter au cours des deux prochaines années.

Le maire de Témiscouata-sur-le-Lac croit que ces entreprises pourront poursuivre leur développement quelques années dans le motel industriel. Il ne ferme pas la porte à augmenter le nombre de locaux dans le motel industriel. Mais pour le moment, l'objectif est d'accompagner ces entreprises pendant un certain temps avant qu'elles ne déménagent dans d'autres locaux.

Le projet de motel industriel est évalué à un peu plus de 3,6 millions de dollars. En plus du gouvernement du Québec, la ville de Témiscouata-sur-le-Lac y investit 1,6 million de dollars. Les travaux de construction sont déjà en cours.

Le motel industriel sera situé près de l'autoroute 85 face à l'École secondaire du secteur Cabano.