Un meilleur contrôle de l'oxygène pour réduire la durée des hospitalisations

« Ça fait un siècle qu'on utilise le même système », explique le docteur François Lellouche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.

« C'est un système d'ajustement manuel, donc les infirmières doivent revenir pour l'ajuster en permanence. C'est difficile, parce qu'elles ont une charge de travail importante », précise-t-il.

Le nouveau dispositif créé par l'interniste intensiviste François Lellouche et le pneumologue Erwan L’Her permet d'administrer de façon constante et automatiquement la quantité d'oxygène sécuritaire pour le patient.

C'est un changement majeur. On pense que ça prendre un certain temps, mais on pense que ça va devenir un standard de soins dans les prochaines années.

François Lellouche, interniste intensiviste, Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec.