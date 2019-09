Le sud du Manitoba inondé après le passage d'orages violents

Le sud du Manitoba a été durement touché par une violente tempête vendredi matin. Des pluies torrentielles et des averses de grêle ont provoqué des inondations dans plusieurs communautés, dont Winnipeg. Selon Environnement Canada, une autre dépression est prévue dans l’après-midi avec une possibilité de tornade.

Parmi les communautés touchées par les fortes pluies, Winnipeg est celle qui a subi le plus les effets des violents orages qui ont fait trembler le sud de la province. Plusieurs rues ont été inondées dans la capitale manitobaine, immobilisant par endroit certains véhicules.

Selon Natalie Hasel, météorologue de sensibilisation aux alertes à Environnement Canada, il est parfois tombé en 30 minutes ce qui s’accumule en un ou deux mois.

À l’aéroport on a vu 33,3 millimètres de pluie, ce qui est quand même beaucoup. Dans d’autres parties de la ville, des gens rapportent de précipitations de l’ordre de 50 ou 60 millimètres de pluie, ce qui est vraiment beaucoup. Évidemment on s’attendrait à ce que ces précipitations aient des impacts et c’est ce qu’on a vu , souligne Natalie Hasell.

La tempête s’est abattue sur Winnipeg vers 8 h 30, assombrissant d’abord le ciel puis le lézardant d’éclairs.

La foudre a été la cause d’au moins un incendie lorsqu’elle a frappé le toit d’une maison de deux étages dans le quartier de Bridgwater Lakes peu avant 10 heures.

Un incendie s'est déclaré sur le toit d'une maison du quartier de Bridgewater Lakes après que la foudra ait frappée vendredi peu avant 10 heures. Photo : Bridgwater Lakes Community / facebook

Le feu a été rapidement maîtrisé à 10 h 30, mais le toit et le grenier de la maison sont sérieusement endommagés, selon le service paramédical des incendies de la Ville. Des équipes du service d'incendie et des ambulanciers paramédicaux ont également aidé un certain nombre de personnes bloquées dans leurs véhicules inondées dans d'autres parties de Winnipeg, déclare un porte-parole de la ville.

À l’hôtel Fermont, au centre-ville de Winnipeg, une partie du faux plafond au rez-de-chaussée s’est effondrée sous le poids de l’eau après une rupture de canalisation. Sur une vidéo prise par un client, on peut voir des dalles de plafond tomber au sol alors que des employés de l’hôtel tentent de recueillir l’eau avec un bac à déchets et un chariot.

En raison de la tempête et des appels à l'aide, le 311 reçoit aujourd'hui un volume d'appels supérieur à la normale, ce qui entraîne des temps d'attente importants , précise le porte-parole, soulignant que les équipes de traitement des eaux et des déchets essayaient de dégager certaines bouches d'égout obstruées.

Environnement Canada a annoncé que les tempêtes quitteraient la région en début d'après-midi, mais qu'une nouvelle vague d'activités orageuses violentes se développerait plus tard dans la journée, avec une possibilité de tornade.

La question est : où ? , indique la météorologue.

En ce moment, nous portons notre regard près de la frontière [américaine].

Certaines voies de circulations étaient inondées à proximité de la route 90 vendredi matin. Photo : Photo fournie à Radio-Canada

Quelques précipitations enregistrées dans la province, selon Environnement Canada :

Elie : 55 mm

Saint-Lazare : 34 mm

Boissevain : 34 mm

Portage la Prairie : 33 mm

Brandon : 29 mm

Neepawa : 27 mm

Dauphin : 21 mm

Environnement Canada met à jour sa page d'alertes météorologique (Nouvelle fenêtre) s pour la province alors que la tempête se déplace rapidement.