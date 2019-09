Antigone représentera le Canada pour l'Oscar du meilleur film international

Le film a également obtenu dimanche le prix du meilleur long métrage canadien lors de la clôture du 44e Festival international du film de Toronto (TIFF).

Antigone, présenté en première mondiale au TIFF, adapte de façon contemporaine la tragédie grecque de Sophocle.Le quatrième long métrage de Sophie Deraspe raconte l’histoire d’une adolescente québécoise d’origine maghrébine vivant à Montréal avec sa grand-mère, sa sœur et ses deux frères. Elle est une première de classe, une jeune fille comme une autre, à l’âge des premières amours. Mais un jour, son frère aîné, Étéocle, est abattu gratuitement par un policier trop nerveux, et le cadet, Polynice, est arrêté et menacé d'expulsion du territoire. Antigone décide alors de tout risquer pour l’aider à s’évader.

Pour trouver qui camperait ses personnages, la réalisatrice Sophie Deraspe a fait un « casting sauvage », cherchant des actrices et acteurs non professionnels pour incarner les différents rôles.

Quelque 850 candidats et candidates ont répondu à son appel. Ça lui a permis de former cette famille algérienne, mais aussi de recruter ceux et celles qui participeraient, tant dans la rue que sur Internet, au mouvement de révolte suscité par l’incarcération d’Antigone. Ces groupes adolescents tiennent en quelque sorte dans le scénario la place du chœur, comme on en trouve dans les pièces du théâtre grec antique.

Nahéma Ricci, l’interprète du rôle-titre, a été nommée au TIFF dans la catégorie Rising Stars (étoiles montantes).

Le choix du Canada pour les Oscars revient à un comité pancanadien composé de 26 personnes représentant les principaux organismes gouvernementaux et associations de l’industrie cinématographique nationale.

La délibération du comité s’est faite en matinée, le 20 septembre, et le résultat a été annoncé lors d’une conférence de presse, en présence des artistes, artisans et artisanes du film sélectionné.

