Hommage à un manoir centenaire exceptionnellement bien conservé

Une cérémonie a eu lieu devant la propriété en présence du maire de Thunder Bay, Bill Mauro, et du propriétaire actuel de la Résidence James Murphy, Bruno Valente, un enseignant à la retraite.

Le maire de Thunder Bay, Bill Mauro, le président du comité du patrimoine, Andrew Cotter et la conseillère municipale du quartier Westfort, Kristen Oliver, ont présenté une plaque à Bruno Valente, propriétaire depuis 33 ans de la Résidence James Murphy.

La Résidence James Murphy a une longue histoire dans notre communauté , a rappelé Laurie Abthorpe, chercheuse spécialiste du patrimoine pour la Municipalité.

Il est important de reconnaître et de préserver notre histoire locale, et la Résidence James Murphy fait revivre 100 ans d’histoire grâce à son architecture et ses propriétaires précédents.

Laurie Abthorpe, chercheuse spécialiste du patrimoine pour la Ville de Thunder Bay