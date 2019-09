Le Parti vert propose un réseau de transport canadien centré sur les chemins de fer

La disparition des services d’autobus régionaux comme Greyhound dans l’Ouest canadien et dans des provinces de l’Atlantique a laissé leurs habitants démunis, selon Elizabeth May. Les résidents des communautés rurales et éloignées sont complètement desservis, a-t-elle affirmé en conférence de presse vendredi matin à Calgary, en Alberta. Ça affecte beaucoup les personnes marginalisées, surtout les femmes autochtones.

Son parti propose une nouvelle stratégie nationale de transport qui ferait des chemins de fer la plaque tournante du transport au pays. Il mise sur le train à grande vitesse, appuyé par des services de train léger et d’autobus électriques.

La chef du Parti vert Elizabeth May a décidé de lancer sa semaine d'action climatique par un point de presse à Calgary, épicentre de l'industrie pétrolière canadienne. Photo : Mike Symington

Elizabeth May souligne que s’il y a une ligne de train à grande vitesse qui serait remboursée rapidement au pays, ce serait bien celle entre Calgary et Edmonton.

Pour les voyageurs d’affaires et tous ceux qui sont pressés, le train à grande vitesse est plus rapide que de prendre l’avion, à cause du temps pour se rendre à l’aéroport et pour passer la sécurité , a illustré Elizabeth May.

Le train à grande vitesse est plus compétitif en termes de coût et de temps que l’avion. Elizabeth May, chef du Parti vert du Canada

Elle croit que le corridor Toronto-Ottawa-Québec serait un autre projet rentable.

Le transport, un des responsables de l’urgence climatique

La chef des verts a souligné l’importance d’investir dans le transport vert afin de combattre les changements climatiques, puisque le transport représente un quart de toute la pollution générée au pays, selon Statistique Canada. Le Parti vert vise ainsi un réseau de transport public canadien qui ne génère aucune émission de gaz à effet de serre d’ici 2040.

Le parti propose également d’interdire les voitures à combustion interne, soit les voitures à essence conventionnelles, d’ici 2030.

« Si vous croyez que c’est ambitieux, l’Inde s’est donné cet objectif pour 2022 en passant », a lancé Elizabeth May. Toutefois, le pays asiatique s’est plutôt donné cet objectif pour 2030 lui aussi.

Le réseau de bornes de chargement est sous-développé entre bien des grandes villes canadiennes. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Le Parti vert exempterait également les véhicules électriques et à zéro émission, neufs et usagés, de la taxe de vente fédérale. Il agrandirait aussi le réseau de bornes de chargement électriques, notamment dans tous les stationnements d’établissements fédéraux.

Pour financer ces mesures, le parti prévoit une enveloppe de 600 millions de dollars en 2020-2021, qui augmenterait à 720 millions de dollars en 2023. Il propose également d’augmenter les transferts fédéraux aux municipalités afin de doubler leur financement pour le transport.