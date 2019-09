Frank McKenna donne 1 million à l’Université de Moncton

Il s’agit d’un don personnel à l'occasion de la campagne de financement Évolution de l’Université de Moncton. L’annonce a eu lieu vendredi au campus de Moncton en présence de nombreux dignitaires.

La population jouit d’une grande qualité de vie et d’une grande civilité au Nouveau-Brunswick, mais il ne faut rien tenir pour acquis, car il y a de nombreux défis à relever en matière de démographie, de croissance économique et de financement des services publics, a déclaré Frank McKenna, en annonçant son don.

Former les leaders acadiens de demain

Il faut former de nouveaux chefs de file pour faire progresser la province, a-t-il dit.

Pour faire honneur à nos prédécesseurs, nous avons besoin de leaders. Nous avons besoin de leaders dans la sphère politique, le monde des affaires, de l’éducation et du travail. Nous avons aussi besoin de leaders communautaires. Nous avons besoin de chefs de file au profil et à l’expérience variés, et voilà exactement la mission de ce centre , a souligné Frank McKenna.

Il s'agit d'un don notable de la part d'un ancien premier ministre respecté, a affirmé Camille Thériault, lui-même ancien premier ministre du Nouveau-Brunswick et coprésident de la campagne de financement Évolution, de l'Université de Moncton.

Ce sont vraiment les anciens de l’Université de Moncton et Frank McKenna qui disent à haute voix : nous, on pense que c’est important de créer un centre de leadership pour s’assurer que dans les années à venir, les étudiants vont avoir les outils nécessaires pour être les leaders de demain , a-t-il dit.

Camille Thériault, coprésident de la campagne de financement de l'Université de Moncton, affirme que l'objectif de la campagne sera atteint au début de l'année prochaine. Photo : Radio-Canada / Gilles Landry

Le Centre de leadership Frank McKenna – L’alUMni donnera l’occasion à des étudiants d’acquérir des compétences clés en matière de leadership pour qu’ils deviennent des leaders, des citoyens actifs et engagés, explique l’Université par voie de communiqué.

Le Centre recrutera des étudiants qui se démarquent par leur motivation, leur engagement et leur rendement académique, peu importe leur domaine d’études, leur discipline, leur faculté ou leur campus.

42 millions recueillis

En comptabilisant le don de Frank McKenna, la campagne Évolution a permis d'amasser jusqu'à présent quelque 42 millions de dollars sur un objectif de 50 millions. Camille Thériault croit que l'objectif sera atteint au début de l'année prochaine.

Une grande partie de la somme, soit 20 millions de dollars, sera affectée au programme de bourses et d'aide financière.