Un an de retard pour le Club Med de Charlevoix

Le futur Club Med du Massif de Charlevoix ouvrira finalement ses portes en décembre 2021, soit un an plus tard que ce qui avait été annoncé au dévoilement du projet.

Groupe Le Massif explique ce délai important par la pénurie de main-d'oeuvre et la difficulté à recruter des entrepreneurs locaux pour la construction du village.

Les entrepreneurs au Québec sont très occupés et ne sont pas capables de livrer dans des échéanciers qui seraient plus normaux , laisse tomber André Roy, directeur général du Groupe Le Massif.

Il affirme que les bâtiments seront livrés pour la fin de moi de mai 2021, mais que l'inauguration officielle ne pouvait pas avoir lieu en plein été.

Ils [les gestionnaires du Club Med] tiennent absolument, au niveau stratégie et marketing, à ouvrir pour la période hivernale, précise André Roy. On manquait l'échéance décembre 2020 et c'est pour ça qu'on se retrouve en décembre 2021.

C'est dommage. Tout le monde est très déçu du retard, mais bon, à l'impossible nul n'est tenu. André Roy, directeur général du Groupe le Massif

Pas plus de subventions

Sans dévoiler de chiffres exacts, Groupe le Massif affirme que ce retard d'un an engendrera des dépenses additionnelles de plusieurs millions de dollars.

Lors de l'annonce en 2017, les coûts totaux étaient estimés à 120 millions de dollars, dont 37 millions provenaient des gouvernements provincial et fédéral.

Tant le Club Med que Groupe Le Massif garantit qu'il n'est pas question de demander davantage d'argent du secteur public.

L'aide gouvernementale qu'on avait déjà ne sera pas changée. Les gouvernements ne seront pas ressollicités non plus. Le dépassement de coûts va être assumé par les deux entités, Club Med et Groupe Le Massif , promet André Roy.

Le Club Med du Massif sera le premier village quatre saisons de la multinationale et le premier à offrir du ski en Amérique du Nord.