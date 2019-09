Une journaliste au cœur des tornades

En voiture avec son caméraman, Claudine a pour mandat de rendre compte des dommages qui pourraient être causés par les vents violents annoncés ce jour-là. Son affectateur, Olivier Proulx, la guide en observant les radars. L’équipe se dirige en direction de Chelsea.

Claudine n’en a pas conscience, mais elle croise l’une des six tornades qui a balayé la région d’Ottawa-Gatineau. L’autoroute 5 sur laquelle elle et son caméraman circulent se couvre soudainement de laines minérales, projetées par le vent. Guidée par les débris, l’équipe choisit d’emprunter la sortie Mont-Bleu.

C'est là que je réalise que la laine minérale vient des toits qui ont été arrachés , raconte la journaliste avec émotion.

La tornade vient tout juste de passer. Claudine et son caméraman sortent de leur véhicule. Un son strident d’alarmes de sécurité incendie émane de ce qu’il reste des édifices à logement, éventrés par le vent. Des gens courent et hurlent dans les rues, paniqués. Un homme arrête les voitures, en priant les passagers de se mettre immédiatement à l’abri, convaincu que la tornade va resurgir.

Claudine est la première journaliste à rapporter en direct les dommages dans ce secteur du bas de la côte du Mont-Bleu, à l’intersection des rues Jummonville et Daniel-Johnson. La vidéo qu’elle partage sur le réseau social Facebook est visionnée plus d’un million de fois.

Au moment même où Claudine rapporte les ravages qu’elle constate, derrière la caméra, une femme sanglote en s’y agrippant.

Claudine est secouée. Les témoins pleurent à son micro. Elle porte une main sur leur épaule.

La journaliste Claudine Richard a pu retrouver des sinistrés des tornades, un an plus tard.

Encore aujourd’hui, Claudine reste touchée par ces gens qu'elle a rencontrés dans les secondes qui ont suivi le drame. Un an plus tard, elle est partie à leur recherche pour savoir comment ils se portent aujourd'hui.

J'ai pu aller prendre des nouvelles de ces gens-là, j'avais l'impression que j'avais vécu un moment émotif spécial avec eux , poursuit-elle.

Un an plus tard, on a peut-être pas tout à fait tourné la page. Il reste beaucoup à faire.

Claudine Richard, journaliste à Radio-Canada