Témiscaming dévoile l'image de son 100e anniversaire, qui aura lieu en 2021

Les festivités auront lieu en 2021.

L’image conçue pour marquer le 100e anniversaire de la ville de Témiscaming. Photo : Radio-Canada / Crédit : Marie-Pier Valiquette

Le visuel entourant le centenaire relate l’histoire de la ville mono-industrielle et l’arrivée de l’usine Rayonier, anciennement Tembec.

C’est vraiment l’industrie forestière, la drave et la transformation du bois en pâte et papier qui sont à l’origine de la ville et qui sont venus nous inspirer. On veut un style industriel et design, quelque chose qui va être moderne en même temps. On a dévoilé la palette de couleurs, soient des couleurs brutes, naturelles et nobles , raconte la directrice artistique pour le comité, Marie-Pier Valiquette.

Les participants au dévoilement de l'image du 100e anniversaire de Témiscaming Photo : Radio-Canada / Crédit : Marie-Pier Valiquette

Un comité organisateur composé de 18 personnes a déjà été formé, et un site web a été mis en ligne pour l’occasion.

Un sondage sera mené auprès de la population pour valider le genre d’activités que les résidents souhaitent vivre en 2021.