Une école de langue française d'Orangeville sera rénovée pour accueillir les touts petits

En compagnie des représentants du conseil scolaire Viamonde, la députée Silvia Jones a annoncé un investissement de 1,8 million de dollars pour la rénovation et la modernisation de l’école élémentaire francophone.

Les rénovations incluront des modifications aux espaces de l’école pour la création de trois salles dédiées aux services de garde, deux salles pour les jeunes enfants ON y va et des installations pour les familles.

La présidente du conseil de l’école élémentaire Sylvie A. Landry se réjouit de l’augmentation de la capacité de donner des services éducatifs en français.

Les familles francophones, de plus en plus nombreuses dans la région, désirent confier leurs jeunes à des professionnels évoluant dans un environnement totalement francophone. Cet octroi nous permettra de leur offrir des services à la hauteur de leurs besoins. Sylvie A. Landry, présidente du conseil de l’école élémentaire Quatre-Rivières.

Les investissements permettront aussi de remplacer le système de chauffage et de climatisation, de réparer les fenêtres et le toit et d’installer des dispositifs d’accessibilité, comme des escaliers et des rampes d’accès.