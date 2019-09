Les Sags amorcent leur saison à Sherbrooke

La pression est forte pour l’équipe de l’entraîneur et directeur général Yannick Jean à l’aube de cette 47e saison. Sa formation est classée deuxième au pays dans le palmarès de début de saison de la Ligue canadienne de hockey (LCH).

Le nouveau capitaine, Rafaël Harvey-Pinard, et l’attaquant Hendrix Lapierre sont deuxième et troisième dans le classement de La Presse canadienne des joueurs qui pourraient s’illustrer le plus dans le circuit.

Les Saguenéens seront de nouveau en action samedi soir, à Victoriaville, pour croiser le fer avec les Tigres. Deux autres matchs sur la route sont au programme avant que les Bleus fassent leur rentrée officielle sur la glace du Centre Georges-Vézina, le 4 octobre, contre l’équipe d’Halifax.