Révision à la baisse du niveau de bilinguisme requis des agents frontaliers à l’aéroport d’Ottawa

Ces embauches ont lieu alors que le Commissariat aux langues officielles a récemment dénoncé le peu d’amélioration dans l’offre de services en français à la frontière.

Selon les documents obtenus, les deux surintendants les plus récemment embauchés par l’Agence ont satisfait à un niveau de bilinguisme moyen (BBB). Selon les normes de qualification relatives aux langues officielles, à ce niveau, il peut y avoir des erreurs et lacunes sur le plan de la grammaire, de la prononciation, du vocabulaire et du débit , mais la communication ne s’en trouve pas sérieusement entravée .

Par contre, on ne doit pas s’attendre à ce que la personne puisse aborder des questions délicates ni comprendre ou exprimer des idées abstraites ou subtiles .

Ces surintendants ont été engagés en juillet 2019.

Le Commissariat aux langues officielles a dénoncé, en juillet dernier, le peu d’amélioration dans l’offre de services en français à la frontière. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Plusieurs avis de nominations intérimaires obtenus entre octobre 2017 et février 2019 montrent que le niveau de compétence linguistique exigé auparavant était plus élevé (CBC). Une personne à ce niveau peut saisir la plupart des détails complexes, reconnaître les allusions et les sous-entendus et peut traiter de questions délicates .

Contactée à ce sujet, l’Agence a déclaré qu' aucun changement n’a été apporté aux exigences en matière de bilinguisme .

L’Agence a mentionné que depuis juillet 2019, la direction a déterminé que six des dix superviseurs travaillant actuellement à l’aéroport d’Ottawa seraient mieux classifiés au niveau CBC et les quatre autres au niveau BBB .

Selon l'Agence, les postes de supervision sont classés au niveau BBB, ce que surpasse l'Agence à l'aéroport d'Ottawa avec des postes de niveau CBC.

Déterminer des exigences linguistiques

Selon l’Agence, il revient à chaque point d’entrée de déterminer le nombre requis de postes aux niveaux BBB et CBC pour s’assurer que les obligations linguistiques [...] soient respectées .

Or, depuis 2016, l’Agence a déterminé que dans le cas des régions désignées bilingues, tous les postes de supervision [...] seraient obligatoirement bilingues .

En réaction à cette information, le Commissariat aux langues officielles a déclaré que les exigences linguistiques des postes doivent dépendre des tâches à accomplir pour servir le public.

Le Commissariat a également précisé, par écrit, qu’il n’est pas responsable de la gestion des profils linguistiques des postes dans les institutions fédérales .

L’aéroport d’Ottawa et le syndicat représentant les agents des services frontaliers n’ont pas été en mesure de confirmer la révision à la baisse des critères linguistiques à l’embauche.