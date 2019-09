La Ville de Toronto veut déclarer l’urgence climatique

Le 2 octobre prochain, le conseil municipal de Toronto débattra d’une motion en ce sens.

La motion débattue devrait nommer, encadrer et approfondir l'engagement de Toronto à protéger notre communauté, notre économie et nos écosystèmes des changements climatiques .

La Ville dit avoir vu des résidents et des commerces devoir s’adapter à des enjeux d’inondations et d’événements météorologiques extrêmes liés aux changements climatiques .