Manque de bénévoles pour les comités des usagers en Abitibi-Témiscamingue

La thématique cette année est « Usagers et proches, au cœur des décisions ! »

Sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, il existe 9 comités des usagers et 11 comités de résidents. Toutefois, le besoin en bénévoles est criant.

Les centres jeunesse, les centres de réadaptation physique, les centres de réadaptation intellectuelle et spectre de l’autisme et nos centres de dépendance en toxicomanie; ces comités-là, on se retrouve à être une personne ou deux personnes, on ne peut pas parler de comité. On aurait besoin de plus de monde pour faire connaître à ces usagers-là qu’ils ont des droits, eux aussi , déplore la présidente du comité des usagers de l’Abitibi-Témiscamingue, Claudette Carignan.

Le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux prêt à collaborer

Le comité des usagers de l’Abitibi-Témiscamingue interpelle le Centre intégré de santé et de services sociaux ( CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux ) pour l’aider dans son recrutement.

La présidente-directrice générale du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, Caroline Roy, affirme que son organisation compte mettre l’épaule à la roue.