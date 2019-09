Fébrilité à l'approche du début de la chasse à l'orignal dans la zone 19

Les chasseurs de la zone ont jusqu’à vendredi pour se procurer leur permis de chasse.

Les chasseurs sont de plus en plus organisés en vue de l’ouverture de la période de chasse, remarque un vendeur de la boutique de chasse et pêche Pronature.

Il y a 10 ans le jeudi, vendredi soir avant la chasse, [la boutique] était remplie, dit-il. Il y en a qui se sont fait prendre, qui sont arrivés trop tard et maintenant ils se prennent une semaine à l'avance. On est jeudi après-midi et on va peut-être vendre, d'ici à demain soir, une dizaine de permis d'orignal. Mais la grosse majorité s'est déjà vendue.

Un moment très attendu

Les chasseurs de la région attendent toujours l’ouverture de la saison de la chasse avec impatience. C'est notamment le cas de Dany Bourque, qui chasse dans le secteur de la rivière aux Graines.

Samedi matin, avant le soleil, on va être debout et on va être prêt. J'ai hâte terriblement. Dany Bourque, chasseur

Dans la partie nord-ouest de la zone 19 sud, soit au nord du réservoir Manicouagan, les chasseurs auront jusqu’au 14 octobre pour tenter d’abattre un orignal. Située au sud du réservoir Manicouagan jusqu’à Natashquan, la partie ouest de la zone 19 fermera le 20 octobre. La chasse dans la partie est de la zone 19 sud, qui s’étend de Natashquan jusqu’à la frontière du Labrador, se terminera le 3 novembre.

La chasse dans la zone 18, qui s’étend du secteur de Rivière-Pentecôte à Port-Cartier jusqu’à Tadoussac au sud du 50e parallèle, commence le 28 septembre.

Avec les informations de Marie Kirouac-Poirier