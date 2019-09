Circonscription de Beauséjour : le cancer éloigne Dominic LeBlanc de la campagne

La campagne électorale bat son plein dans la circonscription de Beauséjour, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, comme partout au pays. Les pancartes des divers candidats fleurissent le long des routes, mais le candidat libéral Dominic LeBlanc combat un cancer depuis plusieurs mois et reste absent de la vie publique.

Il vient tout juste de subir, mercredi, une greffe de moelle osseuse.

Jusqu'à [présent], tous les traitements pour Dominic ont bien été. Alors, on souhaite quand même qu'il va pouvoir se remettre sur pied assez rapidement , affirme son directeur de campagne Victor Boudreau.

Le candidat Dominic LeBlanc réagit bien à ses traitements contre le cancer, assure son directeur de campagne, Victor Boudreau (ci-dessus). Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Le candidat sera possiblement absent pendante toute la campagne électorale. Aucun porte-à-porte, débat ni d’apparition publique n’est au programme pour le moment.

C'est Dominic, la personne. Les gens le connaissent. Il est ici depuis longtemps [...] Il peut livrer la marchandise , ajoute Victor Boudreau.

Le candidat conservateur, Vincent Cormier, ne croit pas que l’absence de M. LeBlanc laisse le champ libre. Ça s'annonce pas facile, mais les batailles faciles sont moins intéressantes , souligne-t-il.

Le candidat conservateur dans Beauséjour, Vincent Cormier, dit vouloir créer des conditions favorables aux investissements et à la création d'emplois dans la région. Photo : Radio-Canada / Margaud Castadère

Dominic LeBlanc jouit d'une cote de popularité importante dans la région, comme en témoigne une électrice, Cécile Richard. Ça ne va rien changer parce qu'on aime bien Dominic et on va essayer de le supporter autant qu'on peut malgré sa maladie et tout , dit-elle.

Je pense que Dominic a fait déjà de belles choses pour nous autres dans ce coin ici. Je ne pense pas que son état de santé est un enjeu là-dedans , ajoute une autre électrice, Marielle LeBlanc.

La circonscription de Beauséjour pourrait élire un candidat qui aura été absent pendant toute la campagne.

D’après un reportage de Margaud Castadère