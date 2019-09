Important incendie rue College à Lennoxville

L'édifice abrite une buanderie, un traiteur et des logements. Les dommages sont très importants.

Quinze locataires, principalement des étudiants, ont été pris en charge par la Croix-Rouge. La direction de l'Université Bishop's est venue à leur rencontre pour leur dire qu'on tentera de leur faire de la place dans les résidences étudiantes de l'établissement.

Heureusement, personne n'a été blessé.

Une trentaine de pompiers ont combattu les flammes. Une importante colonne de fumée s'élevait du centre-ville de Lennoxville et était visible de très loin.

Le feu a finalement été maîtrisé en fin d'avant-midi.

L'incendie a pris naissance vers 4 h du matin vendredi. Photo : Radio-Canada / Geneviève Proulx

Bien que la cause exacte ne soit pas encore connue, les premiers témoins interrogés par le Service de protection contre les incendies de Sherbrooke ont dit que le feu a commencé à l'extérieur du bâtiment pour se propager au toit. Comme il n'y a pas de détection dans le grenier, ça cause des délais avant d'avoir l'appel. Avec la nouvelle caserne qui est tout près, nous étions sur place en une minute et demie. Malgré ça, le feu était à la grandeur dans la toiture , indique le directeur du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Stéphane Simoneau.

La rue Collège a été fermée à la circulation dans le secteur à partir de la rue Parkdale pendant une partie de l'avant-midi.

Une aile d'une résidence pour personnes âgées adjacente a été évacuée par mesure de sécurité. Les pompiers ne craignaient toutefois pas que le feu se propage à d’autres immeubles.