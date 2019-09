Le CDETNO fait peau neuve

Comme à son habitude, le CDETNO a rassemblé une cinquantaine de membres de la communauté, majoritairement francophone, pour leur permettre de se rencontrer. Mais, jeudi soir, il a surtout été question de faire connaissance avec son équipe, qui a un nouveau visage. Par ailleurs, le directeur de l’organisme a fait faire le tour du propriétaire aux personnes qui ont répondu présentes à son invitation.

François Afane, le directeur général du Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest
Frederic Deschênes (à droite) est le président du CDÉTNO.
Au sein du CDÉTNO, Zakaria Traore occupe le poste de travailleur d'établissement dans les écoles.
Aleksandar Kovacevic est agent en immigration, recrutement et employabilité au CDÉTNO.
Mila Benoît est agente en développement économique au sein du CDÉTNO.
Alexander Jones et Carine Ouedraogo (au milieu) font partie des 11 employés du CDÉTNO.
Malini Sengupta prendra ses fonctions de coordinatrice du partenariat local d'immigration (LIP) au sein du CDÉTNO le 1er octobre.
La soirée de réseautage du CDÉTNO
La communauté francophone est réunie dans les enceintes du CDÉTNO.
Des membres de la communauté francophone de Yellowknife lors de la soirée de réseautage du CDÉTNO
Des membres de la communauté francophone de Yellowknife dont Xavier Lord-Giroux (au milieu) de la Fédération Franco-Ténoise
Le directeur général du CDÉTNO fait une visite de ses locaux aux membres de la communauté francophone de Yellowknife.
Dans sa décoration, la salle du Carrefour Carrières du CDÉTNO met en valeur l'histoire et la culture des Territoires du Nord-Ouest.

François Afane, le directeur général du Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest

Frederic Deschênes (à droite) est le président du CDÉTNO.

Au sein du CDÉTNO, Zakaria Traore occupe le poste de travailleur d'établissement dans les écoles.

Aleksandar Kovacevic est agent en immigration, recrutement et employabilité au CDÉTNO.

Mila Benoît est agente en développement économique au sein du CDÉTNO.

Alexander Jones et Carine Ouedraogo (au milieu) font partie des 11 employés du CDÉTNO.

Malini Sengupta prendra ses fonctions de coordinatrice du partenariat local d'immigration (LIP) au sein du CDÉTNO le 1er octobre.

La soirée de réseautage du CDÉTNO

La communauté francophone est réunie dans les enceintes du CDÉTNO.

Des membres de la communauté francophone de Yellowknife lors de la soirée de réseautage du CDÉTNO

Des membres de la communauté francophone de Yellowknife dont Xavier Lord-Giroux (au milieu) de la Fédération Franco-Ténoise

Le directeur général du CDÉTNO fait une visite de ses locaux aux membres de la communauté francophone de Yellowknife.

Dans sa décoration, la salle du Carrefour Carrières du CDÉTNO met en valeur l'histoire et la culture des Territoires du Nord-Ouest.

Dans sa décoration, la salle du Carrefour Carrières du CDÉTNO met en valeur l'histoire et la culture des Territoires du Nord-Ouest.

Auparavant, le Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest comptait un total de 8 employés. Dorénavant, ils sont au nombre de 11, et la majorité de cette équipe est arrivée au sein de l’organisme au cours de la dernière année. Deux des postes qui sont créés sont pour le Carrefour Carrière et la jeunesse, et le troisième est un poste mixte qui regroupe tourisme et développement économique. Cet agrandissement de l’équipe reflète l’évolution des activités sur le territoire, souligne le directeur du CDETNO, François Afane.

De nouveaux projets naissent et, avec eux, viennent de nouveaux besoins, et il faut des gens pour les déployer sur le terrain. François Afane, directeur général du CDETNO

Parmi les innovations, il y a le centre des services intégrés qui est un projet en commun avec la Fédération franco-ténoise, mais qui implique toutes les organisations qui font de l’accueil et de l’établissement dans les Territoires du Nord-Ouest, que ce soit en français et en anglais , explique le directeur général du Conseil de développement économique des Territoires du Nord-Ouest.