Alors que la photo d’un jeune Justin Trudeau, le visage et les mains maquillés, est publiée par le magazine Time, mercredi soir, le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, tient une séance de questions-réponses dans Humber River-Black Creek, une circonscription multiethnique du nord de Toronto.

À la sortie de l’événement, de nombreux participants réagissent de façon négative aux images. Dans la foule, on sent que la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les gens regardent leur téléphone cellulaire, puis se mettent une main sur la tête ou sur la bouche.

Les réactions étaient souvent outrées, mais parfois plus nuancées, dans les rues de Hamilton et de Toronto.

C’est méprisant, odieux, c’est raciste , lance André Harriott en voyant la photo prise en 2001, à l’occasion d’une fête costumée à l'Académie West Point Grey, où M. Trudeau enseignait. C’est indigne d’un premier ministre.

Sharlene Henry est mère de trois enfants. Elle a essayé d’expliquer la signification de cette image à son garçon de 5 ou 6 ans, mais elle ne trouvait pas les mots. Ça me donne la chair de poule, c’est très troublant. Ça manque de respect. Il baisse beaucoup dans mon estime.

Plusieurs d’entre nous avons fait de temps en temps des choses que nous regrettons, mais il aurait dû être mieux avisé, constate Norm Perry, un retraité. Il aurait dû s’excuser il y a très longtemps.

À Hamilton, Michelle Walker était stupéfaite en voyant les images jeudi matin et pense que les électeurs devraient y penser à deux fois avant d’appuyer le chef libéral.

[Justin Trudeau] était à l’aéroport pour accueillir les réfugiés syriens. Et maintenant, il s’excuse parce qu’il est allé trop loin dans un bal costumé. Mais ce n’est pas un simple costume, et c’est ça qui me choque.

Michelle Walker, électrice rencontrée à Hamilton