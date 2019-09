Le nouveau tracé de la Véloroute à Roberval fait craindre pour la sécurité des cyclistes

La portion de la piste cyclable qui était déviée vers le lac Saint-Jean, près du palais de justice, a été déplacée de 30 pieds vers la Place des Ursulines. Le gestionnaire du complexe de santé, Michel Gomolka, pointe que les cyclistes seront forcés de traverser une intersection achalandée et qu'ils devront circuler devant le stationnement de l’immeuble.

Le maire de Roberval, Sabin Côté, avait proposé à la Société québécoise des infrastructures (SQI) de rapprocher la nouvelle portion de la piste cyclable du palais de justice pour minimiser les risques d'accident.

Cette option a été écartée pour une raison d'image et de risques d'accrochages entre les cyclistes et les usagers du palais de justice.

On avait fait une proposition qui n’a pas été retenue par la SQI. On va tout faire pour s’assurer de la sécurité de la population, des touristes et des usagers. Déjà, on a commandé des têtes de feux de circulation pour les vélos.

Sabin Côté, maire de Roberval