Baisse des frais destinés à l’assurance salaire des employés du CISSS-AT

Les frais destinés à l’assurance salaire des employés du Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) ont diminué de 12 % depuis le 1er avril.

Cette diminution représente tout près de 28 000 heures. Elle est bien accueillie par la direction du CISSS-AT qui doit composer avec un déficit accumulé de près de 14 millions de dollars.

Les facteurs sont multiples. On a embauché 4 nouvelles personnes pour faire de la prévention donc, éviter que les gens partent en assurance salaire ou se blessent ou soient malades au travail. Ça, c’est un des facteurs qui a certainement contribué. Également de bien accompagner la personne qui est malade pour favoriser un retour oui plus tôt, mais aussi dans de meilleures conditions , explique la présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy.

Déficit de 30 M$

Par ailleurs, le CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue anticipe un déficit de 30 millions de dollars pour l’année 2019-2020.

Plusieurs facteurs expliquent cette réalité selon Caroline Roy.