Le conservateur Gérard Deltell en appui à François Corriveau dans Manicouagan

Le député conservateur sortant et candidat dans Louis-Saint-Laurent, Gérard Deltell, était à Baie-Comeau jeudi pour donner son appui au candidat dans Manicouagan, François Corriveau.

Les deux candidats du parti dirigé par Andrew Scheer ont parlé de leur engagement électoral d'aménager un corridor énergétique transcanadien. Ils estiment que cet aménagement serait particulièrement bénéfique pour la Côte-Nord.

Ce corridor permettrait selon eux d'acheminer plus rapidement les ressources naturelles du pays d'est en ouest, en particulier l'hydroélectricité générée par les centrales nord-côtières.

En faisant un corridor qui serait dédié à toutes nos ressources naturelles d’est en ouest, on va permettre une meilleure exploitation de nos richesses naturelles faites de façon convenable et respectueuse de l’environnement et aussi en partenariat avec nos premières nations , a déclaré Gérard Deltell.

François Corriveau affronte la députée sortante du Bloc Québécois, Marilène Gill, Dave Savard du Parti libéral, Jacques Gélineau du Parti vert et Collen McCool du Nouveau Parti démocratique.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil