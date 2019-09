« De prime abord, on est un peu choqué » explique la directrice du Portail de l'immigrant francophone (PIA), Evelyne Kemajou, « mais lorsqu'on prend un peu de recul, la première question qu’on se pose, c’est de savoir dans quel contexte ces photos ont été prises. »

Le directeur général du Centre d'accueil des nouveaux arrivants francophones (CANAF), Esdras Ngenzi, dit qu’il faut faire une nuance entre l’homme d’avant et celui d’aujourd’hui.

« Ce qu’il faisait dans le temps et ce qu'il fait aujourd’hui, ce sont deux choses différentes », a-t-il fait remarquer, précisant que plusieurs variables entrent en ligne de compte.

Justin Trudeau se serait maquillé le visage dans le cadre d'une soirée costumée à thématique « mille et une nuits », en 2001, dans l'école privée West Point Grey, de Vancouver, où il enseignait.

Selon Esdras Ngenzi, le geste en soi n’est pas à banaliser dans la mesure où il faut continuer d'informer la population sur cette réalité. « Quand on doit prévenir les histoires de discrimination, de racisme ou autres, il ne faut pas jouer avec des choses pareilles », dit-il.

Le maire de Calgary, Naheed Nenshi, dit avoir été surpris de l'attitude de Justin Trudeau. Il affirme qu’il est temps d’avoir une discussion plus approfondie sur le problème du racisme au Canada. Selon lui, il ne s’agit pas de s’attarder à « des choses stupides » que le premier ministre aurait faites, il y a près de 20 ans, mais plutôt sur les questions de racisme systématique.

La directrice du PIA et le directeur général du CANAF sont d'avis que les fantômes qui ont rattrapé Justin Trudeau ne devraient avoir un impact sur la campagne électorale.

M. Ngenzi estime qu'il serait injuste de coller une étiquette de raciste au premier ministre. « Ce serait tirer des conclusions hâtives », ajoute-t-il.

Evelyne Kamejou, pour sa part, affirme qu'il s'agit peut-être d'une manoeuvre politique pour susciter la colère des communautés immigrantes envers M. Trudeau. Selon elle, il faut rester concentré sur les élections et sur ce que chaque parti a à offrir.

Il faut regarder les choses de façon globale et décider de la raison pour laquelle on vote pour tel candidat et pas un autre.

Evelyne Kemajou, directrice du Portail de l'immigrant francophone (PIA)