Huskies : Un aréna rempli de fierté pour le retour des champions!

Une cérémonie de levée des bannières était d’ailleurs organisée pour souligner la saison exceptionnelle de la meute. Les partisans étaient nombreux à attendre ce moment avec impatience. Ils ont eu droit à un beau geste alors que les vétérans de la meute ont invité leur ex-coéquipier William Cyr, qui évolue avec l’Armada, à les seconder pour la cérémonie des bannières.

Les bannières de l’équipe championne des coupes Mémorial et du Président et du Trophée Jean-Rougeau ont été hissées au sommet de l’aréna Iamgold. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Les bannières de l’équipe championne des coupes Mémorial et du Président, ainsi que celle du Trophée Jean-Rougeau pour la meilleure équipe en saison régulière ont été hissées au sommet de l’aréna Iamgold. Le tout sous les applaudissements de la foule.

Les partisans ont pu voir à nouveau la Coupe Memorial et la Coupe du Président avant le match. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

Mais après cette saison de rêve, à quoi peuvent s’attendre les partisans sur la glace?

Comme le veut la tradition, c’est à l’équipe gagnante de la Coupe du Président que revient l’honneur d’ouvrir la saison.

Le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau est d’ailleurs à l’aréna Dave Keon pour l’occasion. C’est une très bonne ville de hockey, de très bons partisans, je suis très content d’être ici. Ça promet d’être une très belle soirée , indique M. Courteau au micro de Région zéro 8, quelques heures avant l’affrontement au cours duquel les Huskies croiseront le fer avec l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Bénéficier de l’expérience des vétérans

Sur la glace, la meute peut cette année compter sur une formation jeune, mais solide et expérimentée. Plus de la moitié de l’alignement a en effet contribué à la conquête du saint Graal du hockey junior canadien l’année dernière, douze patineurs de la formation qui a fait la pluie et le beau temps dans le circuit Courteau l’année dernière font effectivement partie de l’alignement de 23 joueurs.

Le match inaugural de la Ligue de hockey junior majeur du Québec se déroulait à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Émilie Parent-Bouchard

La moitié des attaquants sont des champions canadiens. Le protégé de l’Avalanche du Colorado et quatrième pointeur de l’édition 2018-2019 des Huskies après Abbandonato, Harvey-Pinard et Teasdale, Alex Beaucage (39 buts, 40 aides pour un total de 79 points en saison régulière), est fraîchement revenu à Rouyn-Noranda et sera en uniforme pour le match inaugural.

Il sera entouré des vétérans Louis-Filip Côté, Vincent Marleau, Tyler Hinam (tous nommés assistants au nouveau capitaine Alexis Arsenault plus tôt cette semaine), notamment. On s’attend aussi à l’éclosion de jeunes qui ont pu profiter d’une expérience indéniable au cours de la dernière campagne — William Rouleau, Mathieu Gagnon et Olivier-Luc Haché —, promettant une certaine profondeur à l’attaque de la meute. Et parmi les recrues, le Slovaque Adrian Valigura pourrait être une belle surprise.

Une défensive plus costaude

Outre le capitaine Alexis Arsenault, la meute pourra aussi compter sur les vétérans Jérôme Bergeron, il était troisième pointeur parmi les défenseurs de la Ligue l’an dernier avec 16 buts et 41 passes pour un total de 57 points, Samuel Régis et Ryan MacLellan à la ligne bleue. Loïc Bergeron, Jack Tucker, Jacob Squires et Thomas Belzile compléteront une brigade défensive grandie — trois de ces quatre nouveaux venus mesurent plus de 6 pieds.

Le vétéran Zachary Émond, qui secondait Samuel Harvey devant le filet l’an dernier, permet aussi de rêver. Il a en effet été invaincu lors de la dernière campagne avec une fiche de 24 victoires (dont sept blanchissages) et un seul match nul. La recrue Kevyn Brassard sera entre bonnes mains à ce poste.

On va être solides devant le filet avec le retour de Zachary Émond [...] et on s’attend à une équipe qui est très, très bien balancée entre l’attaque et la défensive avec un très bon mélange de joueurs expérimentés et de nouveaux joueurs à bon potentiel , anticipe l’entraîneur Mario Pouliot.