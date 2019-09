Les infirmières demandent un report de la fermeture de l’urgence de Cloutier-du-Rivage

L'ouverture de cette clinique est prévue pour le mois d'octobre, et la direction régionale de la Santé est toujours à la recherche de trois des quatre infirmières praticiennes spécialisées (IPS) de première ligne dont elle a besoin pour y travailler. Une infirmière praticienne spécialisée en santé mentale a également été embauchée.

La présidente du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Nathalie Perron, se disait en accord avec le projet lors de son annonce à la fin août. Aujourd’hui, elle croit que l'employeur a visiblement voulu aller trop vite. Elle estime qu’un report de la transformation de l'urgence est nécessaire.

Si on veut respecter les délais et si on veut s’assurer d’avoir les équipes complètes en place, c’est sûr qu’il faudrait que ça soit reporté.

Nathalie Perron, présidente du Syndicat des professionnelles en soins en de la Mauricie et du Centre-du-Québec