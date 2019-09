Un million d’arbres pour un million de Winnipégois

Un texte de Marie-Michelle Borduas

Brian Bowman explique que cette initiative, qui s’ajoute au programme de remplacement d’arbres de la Ville, est une manière de reconnaître que, si rien n’est fait, la forêt urbaine de Winnipeg sera décimée au moment où la population atteindra le million de personnes.

Nous savons que les deux tiers de notre canopée publique seront décimés au cours des 100 prochaines années. Imaginer notre ville perdre le deux tiers de ses arbres, ce n’est pas une ville dans laquelle nous voulons vivre. Il faut en faire plus , dit le maire.

Brian Bowman, maire de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Jeff Stapleton

Winnipeg lutte notamment contre l’agrile du frêne. Cet insecte dévastateur s’attaque aux 250 000 frênes de la ville, essence qui représente le tiers de la canopée publique.

Le conseiller de Saint-Boniface, Mathieu Allard, se réjouit de l’initiative du maire et compte l’appuyer. Saint-Boniface a perdu récemment plusieurs frênes et c’est primordial que nous puissions planter de nouveaux arbres pour améliorer notre qualité de vie et combattre les changements climatiques , affirme-t-il.

Un partenariat avec le CN

Le Canadien National (CN) donnera 1 million de dollars à Arbres Canada pour appuyer la plantation d’arbres dans Winnipeg. L’organisme à but non lucratif travaillera avec les services forestiers de la Ville. Nous sommes partenaires avec le CN depuis 2012 pour faire des projets de plantation dans les communautés à travers le pays, explique la gestionnaire des opérations d'Arbres Canada, Marie-Paule Godin. Le CN se fie à notre expertise pour aider Winnipeg dans son projet de plantation.

La plantation devrait débuter au printemps prochain.

Ce n’est pas la première fois que Winnipeg et Arbres Canada travaillent de concert. Ils ont réalisé près de 60 projets ensemble, au cours desquels plus de 150 000 arbres ont été plantés. Ce sera cependant leur plus importante collaboration.

C’est une très belle annonce, ajoute Marie-Paule Godin. Notre vision, c’est d’aider les communautés pour reverdir et augmenter leur canopée. C’est très excitant pour Arbres Canada.

Winnipeg entend faire participer citoyens, organismes et entreprises à cette aventure de reboisement.