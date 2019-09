Organisateur de foire à 17 ans

Anthony Lafrenière-Gélinas a 17 ans.

Les heures de sommeil sont moins nombreuses depuis quelques jours pour cet étudiant en communication du Cégep de Trois-Rivières.

Après des mois de planification, les préparatifs de la Grande foire de Trois-Rivières s’achèvent et Anthony se montre fébrile.

Anthony Lafrenière-Gélinas Photo : Radio-Canada

« J'ai fait les démarches pour le faire à Shawinigan, mais ça débouchait à rien, donc j'ai dit je vais essayer de le faire à Trois-Rivières, c'est un bon bassin de population. »

Étude de marché en main, Anthony Lafrenière-Gélinas conjugue sa passion pour les fêtes foraines, et le désire de créer des événements.

Le jeune homme entretient une fibre entrepreneuriale depuis longtemps. « J'ai travaillé depuis que je suis jeune sur des petits projets d'événements. Ça a commencé à Saint-Mathieu-du-Parc. Par la suite, ça a été à Shawinigan, un projet d'Halloween. »

Anthony Lafrenière-Gélinas organise le projet tout seul et il poursuit aussi ses études. « Ça prend beaucoup de planification, d'organisation aussi. Moi je suis vraiment organisé pour que tout fonctionne ensemble sinon mes résultats scolaires chuteraient. »

Le but est de proposer quelque chose de différent à la population avec des manèges plus d'époques et éviter la concurrence avec l'Exposition agricole de Trois-Rivières, dit-il : « Les gens qui sont un peu nostalgiques de ces manèges-là. On veut créer un effet de souvenir pour les gens qui sont sur le site, avoir des manèges qui sont un peu différents aussi. »

Anthony Lafrenière-Gélinas ne prend aucun risque financier en organisant la Grande foire de Trois-Rivières qui se déroule jusqu'à dimanche. Si c'est un succès, il est fort probable que l'événement soit de retour l'an prochain.