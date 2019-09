Yves and the Talent : Ambivalent Certainties, un premier album prêt et disponible

C'est terminé les démos pour la formation musicale de Calgary, Yves and the Talents. Après trois ans de collaboration entre l'artiste Yves Gravel et une dizaine de musiciens, et un travail assidu dans la dernière année, les chansons sont enfin immortalisées sur un premier album Ambivalent Certainties. L'album comporte neuf chansons, dont deux en français et une bilingue, avec des mélodies de style folk, influencées par le musicien Leonard Cohen.

Avec cet album, Yves Gravel réalise son rêve. Selon lui, il suffit de se jeter à l'eau et d'avoir confiance en soi. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Ça semble un peu irréel, parce que ça fait déjà des mois que je sais que ça s'en vient, mais il y a toujours des petites affaires de dernières minutes à arranger. Mais ça y est, c'est finalement le temps du lancement de mon album Ambivalent Certainties! Yves Gravel, artiste

C'est depuis plus de 8 mois que Yves Gravel travaille intensivement sur le projet de son premier album. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Yves Gravel a eu l'idée de créer le groupe « Yves and the Talent » il y a 3 ans.

Yves Gravel voulait tout d'abord trouver des artistes pour interpréter ses chansons, il est finalement devenu le chanteur principal. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

C'est après plusieurs démos et spectacles qu'Yves Gravel a décidé qu'il était temps d'enregistrer un premier album. C'est dans le sous-sol d'une église à Rosebud qu'il a choisi de le faire.

J'ai remarqué une affiche, et il y avait de la musique au sous-sol de l'église. Donc, j'ai été curieux et suis descendu. Je suis revenu ici pour avoir une entrevue avec Paul Zacharias le producteur et ça a été un vrai déclic au point de vue personnel. Yves Gravel

Les enregistrements ont débuté à la fin du mois de mars 2019. Violon, piano, guitare, basse et même trompette se retrouvent sur l'album. Yves Gravel a approché une dizaine de musiciens pour collaborer avec lui.

Le producteur Paul Zacharias, le guitariste David Andrew et Yves Gravel lors d'une session dans studio d'enregistrement Dog House, à Rosebud. Photo : Radio-Canada / Lyssia Baldini

Nous avons commencé à pratiquer il y a quelques mois. Yves m'a approché avec sa musique et j'ai aimé ce que j'entendais. David Andrew, guitariste

Yves and the Talent a sorti au mois de juin dernier une première chanson Vivre, une composition qui fait allusion à un moment où l'auteur-compositeur vivait des moments difficiles.

Vivre, et les autres chansons sont de styles musicaux très variés : folk, pop et rock. L'album aborde surtout des thématiques reliées aux relations humaines, amoureuses, amicales ou introspectives.

L'artiste Yves Gravel donne un petit conseil...

Maintenant Yves Gravel réalise son rêve. Il est convaincu que même si on ne connait pas le milieu et la façon d'enregistrer un album, le tout reste possible, il suffit d'y croire...

Le lancement a lieu le vendredi 20 septembre, dans le quartier Inglewood, au Festival Hall à Calgary. Les célébrations débuteront vers 18 h avec des artistes peintres. Puis, à 19 h, Yves and the Talent présenteront les chansons de l'album. Dès lors, l'album sera disponible et ligne sur iTunes et les personnes présentes pourront commander l'album vinyle, qui sortira d'ici quelques semaines.