Plusieurs centaines d'étudiants de Winnipeg entendent manifester, vendredi, pour le climat en tenant une « mort symbolique », ou « die-in », une forme de manifestation dans laquelle les participants simulent la mort pour attirer l'attention sur leur cause. Ils participeront également à la grève pour le climat, le 27 septembre, devant le parlement.

Une trentaine d'élèves du secondaire et d'étudiants se sont réunis, lundi, dans la petite salle du Boys & Girls Clubs of Winnipeg, pour préparer les manifestations et écouter les instructions d'une organisatrice, Caroline Marchildon, ordinateur en main.

Chaque lundi, nous nous rencontrons, nous avons différentes tâches à faire et nous prenons des décisions pour nous assurer que tout le monde est sur la même page pour le "die-in" et la semaine d'action du 27 septembre , explique-t-elle.

Francophones, anglophones, élèves de secondaire ou étudiants universitaires, ces jeunes activistes se sont réunis autour d’une cause commune : le climat.

Une cause pour laquelle ils sont prêts « à mourir », symboliquement, le temps de la manifestation prévue le 20 septembre, à compter de 13 heure, devant le Musée canadien pour les droits de la personne.

Les jeunes simuleront ensemble leur propre mort dans cette technique de protestation non violente utilisée par les activistes pour l'environnement afin de « protester contre les morts injustes causées par la crise climatique ».

7 minutes pour le climat

Selon les organisateurs, à 14 h, les participants crieront 1,5 pour rester en vie! avant de tomber en même temps. La même action aura simultanément dans d'autres villes du Canada.

Les élèves simuleront leur mort durant 7 minutes, pour faire écho aux 7 demandes de Climate Strike Canada, le réseau national qui réunit tous les groupes locaux qui participent au rassemblement.

Nous nous attendons à ce que cela choque les gens et que ce soit une image forte , explique Ariane Freynet-Gagné, une des organisatrices.

Très engagée dans sa communauté francophone, Ariane Freynet-Gagné l'est aussi dans la lutte contre les changements climatiques et est une des organisatrices des manifestations en lien avec la grève du climat. Photo : Radio-Canada

La jeune femme de 21 ans, étudiante à l’Université du Manitoba, dit elle-même souffrir d’écoanxiété, un stress généré par les problèmes environnementaux qui touchent de plus en plus les jeunes générations.

Pour nous, la question de l’environnement, c’est noir et blanc. C’est, soit tu agis, soit tu n’agis pas , lâche-t-elle.

Un sentiment d’urgence que partage sa camarade Caroline Marchildon.

Nous sommes face à une catastrophe écologique, et s’impliquer est une manière de ne pas perdre espoir , estime la jeune fille.

Les jeunes tomberont ensemble pour le climat devant le Musée canadien pour les droits de la personne, vendredi. Ils déploieront pour l'occasion les banderoles qu'ils ont préparées.

Manifestation du 27 septembre

Leur action ne s’arrêtera pas là. Ils se relèveront pour participer comme des milliers de jeunes dans le monde cette fois à la journée de grève sur le climat, qui aura lieu le 27 septembre.

À Winnipeg, les manifestants auront rendez-vous devant l'assemblée législative.

Au pays, certaines commissions scolaires et universités encouragent les étudiants à participer ou s’organisent pour permettre aux élèves et aux étudiants de rater des cours pendant le rassemblement.

Au Manitoba, en revanche, la Division scolaire franco-manitobaine indique que les écoles resteront ouvertes et que les cours se dérouleront normalement.

De son côté, l’Université de Saint-Boniface (USB) estime qu’il incombe à chaque étudiant de décider de prendre part ou non à la grève mondiale pour le climat, prévue le 27 septembre.