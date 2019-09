Pas de hausse de tarifs en 2020, assure Valoris

L’entreprise a fait cette déclaration après avoir rencontré la Ville de Cookshire-Eaton qui réclamait depuis juillet des réponses quant aux coûts de traitement des déchets pour la prochaine année, afin de préparer son budget en conséquence.

On est satisfait. On nous a assuré que pour 2020 et 2021, le prix à la tonne ne changerait pas ou du moins de façon minime. Sylvie Lapointe, mairesse de Cookshire-Eaton

Le budget et le plan de redressement de Valoris devraient être présentés aux élus des 14 municipalités impliquées le 6 novembre prochain.

« C’est fini l’ère de l’improvisation et de la culture de dernière minute. Nous savons à quel point il est important pour les municipalités d’avoir la bonne information pour la préparation de leur budget », a souligné par voie de communiqué le président de Valoris et maire de Sherbrooke, Steve Lussier.

La mairesse de Cookshire-Eaton est rassurée

À la lumière de cette rencontre, la mairesse de Cookshire-Eaton affirme être rassurée quant à la collaboration de sa municipalité avec Valoris.

On voulait des réponses à nos questions, on a eu quelques réponses, et on a parlé beaucoup de l’avenir de Valoris , souligne Sylvie Lapointe.

Selon elle, la vision que Valoris lui a présentée est « lucide et faisable ». Sylvie Lapointe affirme que ses citoyens peuvent être assurés qu’ils ne devraient pas se faire imposer de taxe spéciale pour le remboursement de Valoris en 2020.