Un plus tard, les tornades : des quartiers encore défigurés

Que ce soit dans le secteur de Dunrobin, à Ottawa, ou dans le quartier Mont-Bleu de Gatineau, les cicatrices laissées par le passage de six tornades, le 21 septembre 2018, sont toujours visibles. Voyez nos photos d'avant les tornades, d'après le déchaînement de Dame Nature, ainsi que les clichés pris un an plus tard.