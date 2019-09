J’ai discuté avec mes enfants… et les enfants ont immédiatement compris que de se déguiser en une autre culture était mal… et irrespectueux… et oppressif , a écrit sur Twitter Nick Whalen, qui est candidat à sa réélection dans St. John's-Est.

Il conclut son message par : Dans la bonne direction, mais une longue route.

Mercredi soir, M. Trudeau a déclaré qu'il ne pensait pas en 2001 que ses gestes étaient racistes, mais qu'il comprenait aujourd'hui que ce l'était. Je n'aurais pas dû le faire, j'aurais dû savoir que je n'aurais pas dû le faire, et je le regrette profondément , a-t-il dit. Je m'excuse profondément. Je me suis déçu moi-même et je suis vraiment désolé.

Scott Simms. Photo : CBC

Le candidat libéral de Coast of Bays—Central—Notre Dame, Scott Simms, dit avoir été secoué par la nouvelle. Il a qualifié la pratique du brownface de mal et croit que ce sera à Justin Trudeau d’expliquer ses actions passées au cours de cette campagne électorale.

Je peux défendre ses politiques, mais sur cette question, il est celui qui saura le mieux se défendre. Scott Simms, candidat libéral, Coast of Bays-Central-Notre Dame

Le candidat élu cinq fois à la Chambre des communes dit apprécier que dans les circonstances le chef libéral se soit excusé abondamment, sans chercher à se défiler, qu’il ait nommé [la pratique du brownface] par son nom, immédiatement, et ait parlé de son évolution depuis en tant que personne .

Je suis certain que beaucoup d’entre nous seraient embarrassés en pensant à ce que nous avons dit ou fait dans le passé, il y a 20 ans, ou même il y a 10 ans , a poursuivi Scott Simms. Mais ensuite, on évolue comme personne et réalise qu’on a agi incorrectement à l’époque.

Après la publication mercredi par le magazine américain Time de la photo, prise en 2001, le réseau de télévision canadien Global a publié jeudi une vidéo obtenue du Parti conservateur montrant M. Trudeau maquillé en brun au début des années 1990.