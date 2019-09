Une route de fleurs frappe l’imagination dans le sud de l’Alberta

Environ 40 000 bulbes de narcisses vont être plantés dans la région de Medicine Hat avant la fin septembre et, pour certains, une petite partie de leur cœur rejoindra ces fleurs en terre.

Commémorer la mémoire des personnes mortes n’a cependant jamais été l’objectif du projet Narcisse, selon la présidente du comité organisationnel, Gillian Slade.

Illuminer le quotidien

Le projet de plantation est né il y a un peu plus de cinq ans pour embellir les bords de la Transcanadienne qui traverse Medicine Hat depuis la municipalité de Redcliff, au nord-ouest, jusqu'à Dunmore, au sud-est.

Quand la neige fond au printemps, les bords de la route ramassent tous les détritus, les restes du déneigement… C’est brun, moche et déprimant. Ça donne l’impression qu’il n’y aura pas de fleurs avant des mois , explique Gillian Slade.

Le petit groupe a donc décidé d’apporter une touche de jaune sur la vingtaine de kilomètres le long de la route.

Quelque 80 bénévoles participeront à la plantation samedi. Chaque année, le nombre de participants augmente. Photo : Gillian Slade/daffodils project

Mais, au fur et à mesure des saisons de plantation et de floraison, les habitants de la région y ont vu plus qu’un projet d’embellissement.

C’est valorisant de voir comment le projet a frappé l’imagination des gens , s’enthousiasme Mme Slade.

Des fleurs en mémoire des morts

L’année dernière, plusieurs dizaines de bulbes ont été donnés en mémoire de l’ancien député de la circonscription de Cypress-Medicine Hat, Len Mitzel. Représentant de la région de 2004 à 2012, il est mort d’un cancer.

John Pierce pose avec deux de ses fils. Il a donné des bulbes pour honorer la mémoire de son autre enfant, Darrell. Photo : Gillian Slade/daffodils project

Cette année, un homme de 92 ans, John Pierce, a donné assez d’argent pour acheter 20 000 bulbes. Son fils Darrell est mort brutalement d’un accident vasculaire cérébral à l’âge de 60 ans.

Ça a été un choc quand mon fils est mort [...] J’ai pensé que ce serait une bonne idée pour toute la famille d’avoir quelque chose à espérer , explique M. Pierce.

Une grande partie de sa famille participera à la plantation, samedi, en mémoire de Darrell, mais aussi de la femme de John Pierce, morte il y a deux ans. Ils attendent avec impatience le printemps prochain pour voir les premières fleurs apparaître.

L’objectif final du projet narcisse est d’avoir 1 million de bulbes en terre d’ici 2025.