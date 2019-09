Un logiciel qui bloque les photos non désirées de pénis est en développement

Le projet est né plus tôt en septembre, quand la principale intéressée a reçu sur Twitter une photo nue non désirée d’un homme qu’elle ne connaissait pas. Avec une amie, elle a décidé de s’attaquer à ce fléau, qui toucherait 59 % des femmes âgées de 18 à 29 ans, selon une étude menée en 2017 par le Pew Research Center.

Les deux femmes ont demandé au public d’envoyer des photos de pénis à un compte Twitter dédié à cet effet afin de peaufiner les algorithmes d’intelligence artificielle de leur logiciel, baptisé Safe Filter.

Depuis, elles disent avoir reçu plus d’un millier de soumissions. Jusqu'à 95 % d’entre elles auraient été bloquées avec succès, ont-elles affirmé. Une photo d'appareil génital couvert de paillettes et une autre d’un pénis dans une cage sont des exemples d’images qui ont pu déjouer l’algorithme.

Quand on reçoit une telle photo non sollicitée, on se sent violée, et c’est un manque de respect. C’est l’équivalent virtuel de s’exhiber dans la rue. La personne qui la reçoit n’a aucun moyen de consentir à cet envoi, et ça, ce n’est jamais correct , a soutenu Kelsey Bressler en entrevue à la BBC.

La guerre aux « dick pics »

Cela fait plusieurs années que des groupes militants demandent que la pratique qui consiste à envoyer des photos non sollicitées de parties génitales soit criminalisée. Mais il existe très peu de législation qui encadre la pratique, à quelques exceptions près.

L’Écosse a criminalisé l'exhibitionnisme numérique en 2010, tandis que le Singapour a suivi ses pas en mai dernier.

En Amérique du Nord, seuls les États américains du Texas et de la Caroline du Sud ont légiféré à cet effet. Les personnes contrevenant à ces lois se voient infliger des amendes pouvant atteindre 500 $.

Bien sûr, les entreprises technologiques pourraient aussi s’attaquer à ce fléau en mettant en place des outils comme Safe Filter. Jusqu’à maintenant, seule l’application de rencontre Bumble a intégré une fonctionnalité de la sorte.