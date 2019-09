L'enjeu du centre fiscal de Shawinigan dans la campagne électorale

« Bonjour, n’oubliez pas d’aller voter le 21 octobre, pour garder notre centre fiscal », lance François-Philippe Champagne aux électeurs rencontrés jeudi matin au centre national de vérification et de recouvrement.

Dans le cadre de la campagne électorale, le député sortant de la circonscription de Saint-Maurice-Champlain est allé à la rencontre des employés du centre fiscal de Shawinigan, tout juste à l’extérieur de la bâtisse.

Il voulait notamment leur rappeler qu’il tient à préserver les emplois au centre national de vérification et de recouvrement. Mais les conversations sont courtes. Une poignée de main et les employés rentrent au travail. Une citoyenne a tout de même pris le temps de le questionner sur le système Phénix qui lui a fait défaut, comme à temps d’autre.

François-Philippe Champagne a annoncé en février dernier qu'une nouvelle bâtisse sera construite pour remplacer l'actuel bâtiment qui date d'une quarantaine d'années.

Le début de la construction est prévu pour 2022 et doit durer deux ans. L'appel d'offres n'a pas encore été lancé.

Le président du syndicat qui représente les quelque 1400 employés du centre fiscal tenait à venir rencontrer François-Philippe Champagne jeudi matin.

Le président local du syndicat des employés du centre national de vérification et de recouvrement de Shawinigan, Patrick Bertrand, a discuté avec le député sortant François-Philippe Champagne jeudi matin. Photo : Radio-Canada

Le syndicat espère que peu importe le résultat des élections, le centre sera bel et bien construit. La plus grosse préoccupation qu'on a, c'est vraiment la nouvelle bâtisse , affirme le président du local 1005 du syndicat des employés de l'impôt de Shawinigan, Patrick Bertrand.

Le ministre sortant de l’Infrastructure et des Collectivités, François-Philippe Champagne, assure que le projet est hors de danger, qu’il a été approuvé par le Conseil du Trésor.

Pour moi, ce dossier-là, il est réglé. On va passer à la construction d'un nouveau bâtiment qui sera le plus vert, le plus moderne au Canada , dit-il.

Le centre fiscal de l'Agence du revenu du Canada (ARC) à Shawinigan a été construit en 1948 et environ 1600 personnes y travaillent. Photo : Radio-Canada

L’impact d’un impôt unique

Le syndicat des employés du centre national de recouvrement et de vérification de Shawinigan va aussi surveiller de près l'enjeu de l'impôt unique durant la campagne électorale.

Le Parti conservateur du Canada et le Bloc québécois promettent de mettre en place une déclaration de revenus unique au Québec, administrée par Revenu Québec, s'ils sont élus.

Le parti libéral du Canada a fermé la porte à cette idée.

François-Philippe Champagne affirme que s'il y avait une harmonisation au Québec, ce sont les employés de Revenu Canada qui s'en occuperaient, puisqu'ils ont l'expertise pour le faire.

Le président du syndical local espère que si les libéraux sont élus minoritaires, ils ne céderont pas aux pressions des autres partis.

On veut que s'ils [les libéraux] viennent au pouvoir, s'ils sont minoritaires, qu'ils tiennent leur promesse envers nous , affirme-t-il.

Le Nouveau parti démocratique s'était d'abord prononcé en faveur de l'impôt unique au Québec, avant de changer d'idée, en raison des pertes d'emploi que ce changement occasionnerait dans la fonction publique fédérale.