Une mère de la Saskatchewan dénonce l’utilisation du mot « nègre »

Une mère de famille de Balgonie, près de Regina, a partagé sur les réseaux sociaux l’histoire de son fils, Kaleab, qui s'est suicidé en 2018 après avoir vécu du racisme et de l'intimidation à l’école secondaire.

L’histoire de sa famille a été partagée plus de 2000 fois et a recueilli plus de 1000 commentaires.

Le couple Baker-Schmidt a adopté trois enfants originaires d’Éthiopie avec la certitude qu’ils auraient une vie meilleure au Canada. Au lieu de cela, la mère dit avoir entendu son fils et sa fille être traités de « nègres ».

Selon elle, le racisme vécu par son fils est l'une des motivations derrière le suicide de ce dernier.

Le qualificatif « nègre » a été lancé à deux reprises le mois dernier à l’endroit de sa fille de 13 ans, Kidist.

De nos jours, on ne devrait pas voir ça. Ça me brise le cœur de voir [ma fille] souffrir de la sorte , dit-elle.

Ma fille devrait pouvoir marcher dans le centre-ville et savourer sa crème glacée, sans avoir à supporter cela. Sandra Baker-Schmidt

Sa fille aurait gardé ces informations pour elle pendant quelques semaines avant d’en parler à sa mère. Au début, elle ne voulait pas que je dise quoi que ce soit. Elle voulait juste passer à autre chose , souligne Mme Baker-Schmidt.

Je lui ai dit : nous ne pouvons pas, Kidist, parce que [si] personne ne parle, rien ne changera. Les enfants vont continuer à le faire. Sandra Baker-Schmidt

La Saskatchewanaise se dit choquée que d'autres enfants au courant de sa situation familiale puissent proférer de tels commentaires blessants.

Sandra Barker-Schmidt dit avoir appelé d'ailleurs au moins deux autres parents pour leur rapporter l’utilisation du mot « nègre » par leurs enfants. Les deux parents en question se seraient excusés auprès d’elle.

Un mot qui a une histoire

Ce n'est pas un mot qui devrait être utilisé , relève l'artiste Davy Sage, qui a grandi au Nigéria.

Comme Mme Baker-Schmidt, il entend à l’occasion le mot « nègre », plus particulièrement dans le milieu musical.

Il a d'ailleurs lui-même entendu un ami utiliser ce mot, ne réalisant pas sa connotation raciste.

Il siège au conseil d’administration du Musée de l'héritage afro-canadien de la Saskatchewan.

C'est un mot qui a une histoire , ajoute Davy Sage, en faisant référence aux propriétaires d’esclaves.

