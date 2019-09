Briser l'isolement des aînés avec des activités sociales

L'événement se tiendra du 1er au 6 octobre. L'objectif est de briser l'isolement de certaines personnes âgées en leur proposant des activités sociales comme du yoga, un après-midi de contes ou de la danse en ligne, mais aussi de faire de la sensibilisation.

La programmation inclut par exemple une conférence sur le Code de la route et l'utilisation des quadriporteurs, un atelier sur les risques de chute et la présentation d'une pièce de théâtre sur la détresse psychologique chez les aînés.

C'est d'aider les personnes aînées à sortir de l'isolement et en même temps à participer aux activités et être conscient qu'ils vivent cette situation-là et aussi en même temps qu'ils puissent le transmettre à leurs proches et à leurs enfants et démontrer qu'il y a certaines difficultés. Que ce soit la pièce de théâtre, le film qui va passer au cinéma Capitole qui démontre comme tel que le vieillissement, ce n'est pas toujours facile à vivre , soutient Ghislain Bergeron est membre de comité organisateur.

- Avec la collaboration de Mélanie Picard