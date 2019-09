Il avait très peur, il pleurait [...] il était hystérique , a témoigné l’agente Paméla Côté, de la Police provinciale de l’Ontario (PPO), au sujet de l’enfant qu’Ugo Fredette avait entraîné dans sa fuite.

La policière témoignait jeudi au procès de l’homme de 43 ans, qui aurait tué son ex-conjointe Véronique Barbe à Saint-Eustache, serait parti en cavale avec un enfant, pour ensuite tuer un automobiliste de 71 ans afin de voler son véhicule. Il a été repéré près de Renfrew, à l’ouest d’Ottawa, le lendemain, en pleine alerte Amber.

Après avoir roulé sur un tapis à clous, Ugo Fredette a terminé sa course sur le terrain boisé d’une résidence.

Paméla Côté et son partenaire sont arrivés face à Ugo Fredette qui tenait un enfant par la nuque. Il l’avait devant lui et l’utilisait comme bouclier , a affirmé la policière. Il avait un bâton dans sa main droite qu’il tendait vers l’enfant au niveau de sa poitrine ou de son cou . Ugo Fredette aurait fait un geste semblable à celui de poignarder. Il criait aux policiers de lui tirer dessus, derrière le garçon qui semblait terrifié.

L'un des policiers a dégainé son pistolet à impulsion électrique et l’a déchargé en direction de Fredette, ce qui a permis à Paméla Côté de secourir l’enfant. J’ai couru vers lui et je l’ai arraché de son emprise.

Une fois à l’écart, le garçon semblait sous le choc et continuait de sangloter. La propriétaire du terrain où l’arrestation a eu lieu lui a donné un « popsicle » pour le réconforter.

Des photos prises à l’hôpital peu après montrent qu’il avait des rougeurs à la nuque, compatibles avec la façon dont il était empoigné par l’accusé, selon la policière.

Un bouclier?

En contre-interrogatoire, la Défense a remis en question qu’Ugo Fredette se soit servi de l’enfant comme d’un bouclier en soulignant que le petit arrivait à la hauteur de sa taille, laissant sa tête et son abdomen à découvert.

La Défense a aussi insisté sur le fait que Paméla Côté n’avait pas vu le bâton sur la gorge du garçon.

Calme après une arrestation musclée

Après avoir résisté à son arrestation et reçu sept décharges de pistolet à impulsion électrique, Ugo Fredette a été menotté et aurait capitulé. Quand il était au sol et maîtrisé, il a fermé les yeux et n’a plus rien dit , a relaté un autre agent de la PPO, Chris Pinkerton.

Fredette n’aurait pas réagi à la lecture de ses droits et se serait allongé les yeux fermés dans sa cellule, au poste de police de Renfrew.

Sur une photo prise peu après, il a le prénom « Véronique » tatoué à l’intérieur du poignet gauche.