La candidate Claude Thibault défend les valeurs d'équité et de diversité du Parti libéral

Depuis, les adversaires du premier ministre multiplient les charges en invoquant tantôt le racisme tantôt le manque de jugement. Confrontée à cette tempête, la candidate Claude Thibault reconnaît avoir été étonnée de cette situation.

J'ai été surprise et également très choquée. C'est quelque chose qui ne correspond pas du tout aux principes de notre parti et de ce qu'il défend. Claude Thibault

Elle ajoute que la Parti libéral est un parti qui a des valeurs d'équité et de diversité et c'est principalement sous cette bannière-là que je représente le Parti libéral et c'est pour ça que notre chef s'est excusé très vite ce matin , a ajouté la candidate en marge d'un point de presse sur la bonification de l'aide aux aînés et aux conjoints survivants.

S'il est élu le 21 octobre, un gouvernement libéral indexera de 10 % par années les prestations de la Sécurité de la vieillesse pour les 75 ans et augmentera de 25 % les prestations de survivant du Régime de pensions du Canada et du Régime des rentes du Québec.

Citant le coût élevé des loyers et la hausse du coût de la vie, Claude Thibault a mentionné être allée à la rencontre de personnes âgées et soutient que ce sont les femmes qui profiteront le plus de ces bonifications, puisqu'elles n'ont pas toujours pu accumuler des sommes pour leur retraite.