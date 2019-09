Les petites municipalités albertaines pourraient devoir payer pour la police

La province finance actuellement l’intégralité des coûts liés à la police, soit la Gendarmerie royale du Canada (GRC), dans les municipalités de moins de 5000 habitants. En 2018, l’Alberta a dû débourser 232 millions de dollars.

Les 291 comtés et localités concernés représentent environ 20 % de la population albertaine.

De hauts fonctionnaires ont présenté aux représentants des municipalités un modèle potentiel , avec plusieurs options de calcul qui obligeraient les petites municipalités de régler entre 15 % et 70 % de la facture.

Marlin Degrand, directeur général du service chargé de l’application de la loi au ministère albertain de la Justice, a expliqué à cette occasion qu’aucune décision n’avait été prise, mais que le modèle présenté pourrait être mis en oeuvre par décret, après l’adoption d’une modification de la loi à l’automne.

C’est une nouvelle promesse brisée par ce premier ministre , a accusé la chef de l’opposition officielle, la néo-démocrate Rachel Notley.

Elle calcule que ce changement pourrait coûter aux municipalités jusqu’à 406 $ par habitant.

Ça n’est pas rien, 406 $ par an, alors que les Albertains se sont fait promettre un gouvernement qui allait leur rendre la vie moins chère et qui allait en faire plus dans la lutte contre la criminalité en milieu rural.

Rachel Notley, cheffe du NPD de l'Alberta