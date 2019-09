Catherine McKenna promet la réouverture du pont Prince-de-Galles

La ministre sortante s’engage à convaincre les villes de Gatineau et Ottawa, ainsi que la province de l’Ontario, de restaurer le pont Prince-de-Galles pour le rendre accessible aux piétons et aux cyclistes.

Cela va ouvrir une nouvelle option pour que les gens puissent se déplacer entre Ottawa et Gatineau. Vous pouvez constater que le pont est en train de s'effondrer et qu’il n’est pas sécuritaire et la ville d’Ottawa dépense des milliers de dollars en clôture pour tenir les gens à l'écart, a mentionné Catherine McKenna.

Je vais recommander l’utilisation de fonds fédéraux consacrés aux infrastructures avec un partenariat avec les villes pour reconstruire le pont. Catherine McKenna, candidate libérale dans Ottawa-Centre

À plus long terme, Mme McKenna souhaite que le pont Prince-de-Galles soit utilisé pour du transport en commun entre Ottawa et Gatineau.

La candidate libérale dans Ottawa-Centre avance que les travaux sur le pont sont de l’ordre de 10 millions de dollars.

Au début de la semaine, à la mise en service du train léger, Mme McKenna avait indiqué qu’elle avait un plan de transport.

On doit avoir un plan de transport et ça inclus le train léger, parce que les gens habitent des deux côtés [de la rivière]. Les gens travaillent des deux côtés, ils jouent des deux côtés, alors ça, ça va être la vision. On va annoncer plus pendant la campagne , avait mentionné la ministre sortante.

Or, Catherine McKenna a esquivé la question tout au long de son point de presse en martelant que le pont Prince-de-Galles serait dédié au transport actif.